أخبار الرياضة اليوم، حقيقة مفاوضات الزمالك وبيرسي تاو، نجم الأهلي يحافظ على مكانه الأساسي، تعادل سلبي جديد في مونديال الأندية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة جاء أبرزها كالتالي.

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيرسي تاو

وكشفت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، إلى أنه حتى الآن، لم يحدث أي تواصل رسمي بين نادي الزمالك ووكلاء بيرسي تاو، رغم حاجة الفريق الأبيض لتدعيم مركز الجناح.

وأضافت الصحيفة أن بيرسي تاو الذي لعب 3 سنوات ونصف في النادي الأهلي، قد يكون خيارًا مثاليًا لتدعيم الغريم التقليدي، ولكن بشرط قدرة الزمالك على توفير قيمة عقده خاصة أنه كان يتقاضى راتبا كبيرا في الأهلي ونادي قطر.

وتابعت الصحيفة أن الزمالك لا يزال يعاني من ضائقة مالية في الوقت الحالي ويمر بمرحلة إعادة ترتيب أولوياته، وأنه في حال فشل الزمالك أو أي فريق في دفع راتب بيرسي تاو فسيبقى في منطقة الخليج.

بن رمضان يحافظ على مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بالميراس

قرر خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواصلة الدفع بـ محمد علي بن رمضان في تشكيل الأحمر، أمام بالميراس البرازيلي الخميس المقبل بعد المستوى المميز الذي قدم اللاعب خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية.

رسميا، استكمال مباريات الدوري الليبي في إيطاليا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًا أن مرحلة التصفيات النهائية للدوري الليبي الممتاز، التي تضم ستة فرق، ستقام في مدينة ميلانو بإيطاليا.

وأوضح الاتحاد الليبي في بيان رسمي أن هذه الخطوة التاريخية تتم برعاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وبدعم من الحكومة الإيطالية.



وشدد على أن التجهيزات الإدارية واللوجستية جارية بالفعل، حيث تعمل وزارة الرياضة الليبية بالتعاون الوثيق مع السلطات الإيطالية لضمان ظروف مثالية وسيعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قريبًا عن الإجراءات الخاصة بالأندية المشاركة.



3 صفقات من بيراميدز على رادار الزمالك

فيما قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن لجنة التخطيط تستهدف ضم 3 صفقات من بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ويسعى نادي الزمالك لإبرام صفقات قوية أملا في العودة لمنصات تتويج البطولات الكبرى في الموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن لجنة التخطيط تستهدف ضم ثلاثي بيراميدز محمود صابر، محمود زلاكا، محمد رضا بوبو في ظل عدم حاجة الفريق السماوي لخدمات الثلاثي بعد عودتهم من الإعارة.

أعضاء مجلس الزمالك يطالبون بتقليص مهام المدير الرياضي المنتظر

طالب بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بتقليص مهام جون إدوارد المدير الرياضي المنتظر في القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تولي جون إدوارد مهمة المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وعلمت “فيتو” أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك، غاضبون من تولى جون إدوارد زمام أمور كرة القدم في النادي وأن يصبح هو المسئول الأول والأخير عن قطاع كرة القدم بما فيها التعاقدات.

ويريد بعض أعضاء المجلس تقليص دور جون إدوارد إلى أن يثبت أنه جدير بهذه المهمة على أقل تقدير.

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك أزمة بدأت تلوح في الأفق داخل لجنة التخطيط، بسبب تمسك أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة، بعودة محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي، بعد نهاية تعاقده مع ناديه.

ميدو يرى أن أبو جبل يمتلك خبرات كبيرة، ويمكنه إضافة قوة كبيرة لمركز حراسة المرمى في الزمالك، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض الحراس الحاليين.

تعادل سلبي بين دورتموند وفلومنينسي

انتهت مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي البرازيلي، بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية على ملعب «ميتلايف».

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم خلال الـ90 دقيقة، ولكن لم ينجحا في ذلك ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصل كل منهما على نقطة

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