الزمالك يسعى لاستعارة نجم بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي

أوصت لجنة التخطيط بنادي الزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني، بالتعاقد مع لاعب بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي للموسم المقبل 2025-2026.

الزمالك يسعى للتعاقد مع نجم بيراميدز

وعلمت فيتو أن لجنة التخطيط تريد التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب نادي بيراميدز على سبيل الإعارة.

وكان محمد رضا بوبو معار من بيراميدز لصفوف سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم المنقضي وظهر بشكل مميز في الفريق وقاد الفريق لتحقيق لقب كأس عاصمة مصر.

ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين

فيما أوصى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا

وقال مصدر في الزمالك إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

وختم المصدر حديثه قائلا إن تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا.

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