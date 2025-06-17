خالد الجندي: التوبة إلى الله لا يجب تأجيلها (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ هناك قصة رمزية معبّرة تكشف بعمق عن واقع كثير من الناس الذين يقدمون متاع الدنيا على الدين، ويؤجلون التوبة والرجوع إلى الله، حتى يفاجئهم الموت.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن القصة تبدأ برجل يسافر مع زوجته وابنه، وفي طريقهم يركب معهم "المال" ثم "السلطة"، لكنهم عندما يقابلون "الدين"، يرفضون أن يرافقهم في رحلتهم بحجة أنه سيقيدهم ويحرمهم من الملذات. وبعدها يفاجأون بـ"الموت" الذي يستوقف السيارة ويأمر الأب بالنزول فورًا لأنه "قد انتهت رحلته"، ويُصدم الأب حين يعلم أن المال والسلطة والأهل لن يغنوا عنه شيئًا، وأن الدين الذي تركه هو الشيء الوحيد الذي كان سينفعه.

خالد الجندي: كل ما تجمعه في الدنيا من مال ومنصب، لن يغني عنك شيئًا إذا لم يكن معك دينك

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذه القصة ليست للتسلية، بل هي مرآة تعكس غفلة الناس عن الآخرة، مشددًا على أن: "كل ما تجمعه في الدنيا من مال ومنصب، لن يغني عنك شيئًا إذا لم يكن معك دينك... الموت لن ينتظر حتى تعود إليه".

واستشهد بآيتين من القرآن الكريم تؤكدان هذا المعنى: "قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ... أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... فَتَرَبَّصُوا..."، "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ..."

ودعا الشيخ خالد الجندي إلى مراجعة أنفسهم، وأن يجعلوا للدين مكانًا دائمًا في حياتهم، لا مؤجلًا لما بعد المتعة والترف، لأن النهاية قد تأتي فجأة، ولا رجوع بعد فوات الأوان.

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