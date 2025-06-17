الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

الدولية للطاقة الذرية: حددنا عناصر تشير لتأثير القصف الإسرائيلي على قاعات التخصيب بمفاعل نطنز

وكالة الطاقة الذرية،
وكالة الطاقة الذرية، فيتو

 أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها حددت عناصر إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة من القصف الإسرائيلي على قاعات التخصيب تحت الأرض في مفاعل نطنز النووي.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تغيير يمكننا إعلانه بشأن منشأتي فوردو وأصفهان.

كما أعلنت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حظر استخدام جميع الأجهزة المتصلة بالشبكات العامة من قِبل المسئولين الإيرانيين وفرق الحماية الخاصة بهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الأمن وحماية البيانات الحساسة.

 

رفع مستوى التحصين المعلوماتي

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية أن القرار يأتي في سياق رفع مستوى التحصين المعلوماتي، لا سيما بعد سلسلة من الاغتيالات التي طالت قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران فجر الجمعة الماضي.

تصاعد الهجمات السيبرانية

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه رد وقائي على تصاعد الهجمات السيبرانية، والتخوف من عمليات تجسس أو اختراق إلكتروني قد تستهدف أجهزة المسؤولين أو حساباتهم الخاصة، خاصة في ظل استمرار التوتر الميداني والسيبراني بين طهران وتل أبيب.

 الأمم المتحدة عليها تحمل المسئولية إزاء العدوان الإسرائيلي

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا أدانت فيه تجاهل مجموعة السبع العدوان الإسرائيلي الصارخ ضد إيران.

وأكدت الخارجية الإيرانية على أن الأمم المتحدة عليها تحمل المسؤولية إزاء العدوان الإسرائيلي ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.

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