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خارج الحدود

ترامب: أتطلع لما هو أفضل من وقف إطلاق النار في إيران

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أفادت وكالة “رويترز ” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران.

وقال ترامب: أتطلع لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار في إيران وأسعى لنهاية حقيقية للصراع هناك.

وقبل وقت سابق من اليوم قالت وكالة أنباء فارس، نقلا عن مصدر مطلع، إن إيران بدأت هجوما صاروخيا إيرانيا جديدا على الأراضي المحتلة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى مؤلف من 8 طوابق في تل أبيب الكبرى إثر سقوط صاروخ إيراني.

 

الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين  20 و30 صاروخا

 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين  20 و30 صاروخا، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقعين سقطت فيهما صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب الكبرى أحدهما مدينة هرتسليا.

 

 سقوط صواريخ في موقعين وسط البلاد

وقال  المتحدث بإسم الإسعاف الإسرائيلي: “تلقينا بلاغات عن سقوط صواريخ في موقعين وسط البلاد ولم يتم تسجيل إصابات بعد، فيما ذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ وإزالة التهديد، بينما دوت صفارات الإنذار في منطقة مطار بن جوريون والقدس وتل أبيب الكبرى واللد ومنطقة الجليل والناصرة والجليل الأعلى وفي مناطق شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله”.

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إسرائيل الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تل أبيب ترامب

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