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خارج الحدود

وزير الحرب الإسرائيلي يحذر خامنئي من مصير صدام حسين

خامنئي وصدام حسين
خامنئي وصدام حسين وكاتس، فيتو

 وجه وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف كاتس، تهديدا مباشرا للمرشد الإيراني علي خامنئي، محذرا إياه من "مصير مشابه" لمصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في حال استمرار طهران في استهداف المدنيين الإسرائيليين.

أُحذّر الديكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب

وخلال تقييم أمني عقده صباح الثلاثاء مع كبار قادة جيش الإحتلال الإسرائيلي، قال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "أُحذّر الديكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ باتجاه المدنيين في إسرائيل" بحسب وصفه.

وأضاف: "من الأفضل له أن يتذكر مصير ما وصفه بـ (الديكتاتور) في الدولة المجاورة لإيران، والذي اختار الطريق ذاته ضد دولة إسرائيل"، في إشارة إلى صدام حسين، الذي أُطيح به خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

 ضرب أهداف تابعة للنظام والمؤسسة العسكرية في طهران

وأضاف كاتس: "سنواصل اليوم أيضا ضرب أهداف تابعة للنظام والمؤسسة العسكرية في طهران، كما فعلنا بالأمس مع هيئة البث والدعاية والتحريض التابعة للنظام".

ووجّه كاتس نداء إلى سكان العاصمة الإيرانية، قائلا: "أدعو سكان طهران إلى إخلاء تلك المناطق وفقا لتعليمات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية، حفاظا على سلامتهم".

 تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية تبادل الضربات العسكرية والهجمات السيبرانية، في وقت تتسارع فيه التحذيرات الدولية من انفجار أوسع في المنطقة.

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