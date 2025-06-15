الأمن يكشف حقيقة فيديو الاعتداء بالأسلحة البيضاء في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور نشره أحد الأشخاص، زعم خلاله قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء على نجله باستخدام أسلحة بيضاء، مدعيًا عدم ضبط الجناة وقيامهم بتهديده في محافظة البحيرة.

فيديو الاعتداء بالأسلحة البيضاء في البحيرة

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود لعام 2024، حين ورد بلاغ إلى قسم شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين. الطرف الأول ضم الشاكي ونجله (المصابَين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم) واثنين آخرين، بينما ضم الطرف الثاني ثلاثة من أنجال شقيقة زوجة الشاكي وأربعة آخرين، أحدهم خارج البلاد، وأُصيب اثنان منهم بإصابات متفرقة.

وقد تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية، وتبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب، مما أسفر عن الإصابات سالفة الذكر. وعلى الفور، تم ضبط الطرفين، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وصدر بحق المتورطين أحكام قضائية.

وأكدت التحريات عدم صحة ادعاءات الشاكي بشأن تلقيه تهديدات أو ابتزاز من الطرف الآخر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما أثير على مواقع التواصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.