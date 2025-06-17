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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بنسبة نجاح 90.2%

اعتماد نتيجة الاعدادية
اعتماد نتيجة الاعدادية بالدقهلية، فيتو

اعتمد اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية اليوم نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2025، وذلك بنسبة نجاح 90.2%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 

جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

 

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالدقهلية، تحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 

 أنهى  126 ألفًا و383 طالبًا وطالبة الشهادة الإعدادية بالدقهلية ماراثون الامتحانات، قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات، وانتهت من أعمال التصحيح والتجميع. الرصد وتم اعتمادها اليوم من محافظ الإقليم وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية ومديرية التربية والتعليم.

 

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

وكانت  أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط. 

 

 

 

 

 

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