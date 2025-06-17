الحرب تهز قطاع الطاقة بالبورصة، وخبير: خسائر حادة وترقب للإمدادات

البورصة المصرية، يشهد قطاع الطاقة حالة من التوتر والاضطراب بسبب التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، والذي دخل يومه الخامس وسط مخاوف متصاعدة من اتساع رقعة المواجهة لتشمل البنية التحتية الحيوية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن هذا الصراع لا يقتصر تأثيره على منطقة الخليج أو بلاد الشام فقط، بل يمتد بعمقه وتأثيراته إلى دول الجوار، ومنها مصر، التي تعتمد بشكل متزايد على تدفقات الغاز من إسرائيل، وتُعد لاعبًا مهمًا في سوق تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.

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محمد رضا خبير أسواق المال، فيتو

مراجعة الخطط وتصدير الغاز

ومن جانبه، قال محمد رضا خبير أسواق المال لــ “فيتو”: خلال الأيام الماضية، تعرّضت عدة حقول غاز إسرائيلية لهجمات أو توقفت عن العمل بشكل وقائي، ومنها حقلا "ليفياثان" و"كاريش"، وهما من المصادر التي تساهم في ضخ الغاز إلى الخارج عبر شبكات التوصيل البحري، مما أثر سلبًا على التوقعات الخاصة بإيرادات هذا القطاع خلال الربع الحالي.

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البورصة المصرية، فيتو

تراجعت أسهم بعض شركات الطاقة

وأشار رضا إلى أنه على صعيد البورصة المصرية، تراجعت أسهم بعض شركات الطاقة العاملة في مجالات توليد الكهرباء وتكرير الغاز بنسبة تتراوح بين 2% و5% خلال جلسات التداول الأخيرة، تأثرًا بالمخاوف من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، خاصة مع احتمالية اضطرار مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بأسعار مرتفعة لتعويض النقص.

كما أثّرت هذه التطورات على شركات الصناعات الثقيلة المرتبطة بالطاقة مثل الحديد والأسمدة، والتي تعتمد على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة، مشيرا إلى أن الأزمة قد تخلق أيضًا فرصًا استثمارية، لا سيما في أسهم الشركات التي قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مثل شركات خدمات التنقيب أو التوزيع البترولي.

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الصراع الإيراني الإسرائيلي وهشاشة أمن الطاقة الإقليمي

ونوه محمد رضا خبير أسواق المال، أيضا إلى أن الصراع الإيراني الإسرائيلي يعكس هشاشة أمن الطاقة الإقليمي، ويبرز التحديات التي تواجه الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة أو على مسارات إمداد غير مستقرة، ويتطلب هذا الوضع الإسراع في تنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، لتقليل الانكشاف على أزمات الجوار الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء السوق المالي المحلي وقطاعاته الحيوية.

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