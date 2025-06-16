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حوادث

تجديد حبس طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بالشروق، حبس طالب بتهمة التحرش بسيدة أجنبية فى مدينة الشروق، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

طالب يتحرش بسيدة أجنبية بالشروق

 تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتضررها من (طالب) لقيامه بالتحرش بها حال تواجدها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ، وتبين من صحته.


وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

 

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

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