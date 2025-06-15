وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ45 من المعرض العام بدار الأوبرا (صور وفيديو)

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة منذ قليل الدورة الـ45 من المعرض العام للفنون التشكيلية وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والدكتورة إيمان أسامة القوميسير العام للمعرض، بالإضافة إلى أعضاء لجان الاختيار ولفيف من الفنانين والنقاد والمهتمين بالحركة التشكيلية.

يشارك في هذه الدورة 326 فنانًا، يعرضون مجموعه 420 عملًا فنيًا في مختلف المجالات، مما يعكس ثراء وتنوع المشهد التشكيلي المصري المعاصر، حيث يضمن هذا العدد الكبير من المشاركات تجربة فنية غنية للزوار.

تكريم الرواد والراحلين والقوميسيرات السابقين

وتُعَد هذه الدورة مناسبة لتكريم ثمانية من الفنانين الرواد من جيل الثلاثينيات، وهم: أحمد مرسي، جورج بهجوري، زينب السجيني، حسن عبد الفتاح، محي الدين حسين، عبد الغفار شديد، علي نبيل وهبة، ورباب نمر.

كما يخلد المعرض ذكرى 12 فنانًا رحلوا بأجسادهم منذ الدورة الماضية، لكن سيرتهم وإبداعاتهم ستظل حاضرة، وهم: محفوظ صليب، كمال خليفة، إبراهيم عبد المغني، ممدوح الكوك، فاهان تلبيان، حلمي التوني، نبيل متولي، إيهاب لطفي، ياسر رستم، خالد فاروق، مصطفى الفقي، وعصمت داوستاشي.

وفي لمسة وفاء، تُكرم الدورة ثلاثة من الفنانين الذين تولوا منصب قوميسير المعرض العام في دورات سابقة، وهم: طارق الكومي (قوميسير الدورة 34)، محمد طلعت (قوميسير الدورة 37)، وسامح إسماعيل (قوميسير الدورة 44).

وفي إضافة مهمة لفعاليات المعرض، سيتم استعراض تجارب الفنانين المصريين المتحققين في الخارج، بهدف إثراء المشهد الفني المصري بالتجارب الدولية المعاصرة. ويحل كضيوف شرف على هذه الدورة الفنانان جمال عز وسامح الطويل.

مدة المعرض وموقع إقامته

وتستمر فعاليات الدورة 45 للمعرض العام حتى 15 يوليو 2025، ويمكن للجمهور زيارته في قصر الفنون وقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية.

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