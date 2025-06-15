لوحات تحاكي ألم الاحتلال، فنانون يتضامنون مع غزة بالمعرض الـ45 للفنون التشكيلية

أظهر عدد من الفنانين المشاركين في الدورة الخامسة والأربعين من المعرض العام للفنون التشكيلية، تضامنهم العميق مع القضية الفلسطينية من خلال أعمالهم الفنية المتنوعة، عكست هذه الأعمال رؤاهم وتفسيراتهم للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسلطين الضوء على تفاصيل الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني.

لقطات صارخة لوليد عبيد تجسد مأساة غزة

قدم الفنان وليد عبيد لوحة مؤثرة تجسد أطفال غزة في مثواهم الأخير، معبرًا عن عمق المأساة الإنسانية. وأضاف عبيد تفصيلًا رمزيًا مؤثرًا بلوحته، حيث رسم "حبل غسيل" يحمل ملابس كل من اغتالهم العدوان، من أطفال ونساء وأطباء وصحفيين. بهذه الرمزية، أراد الفنان إيضاح أن رصاص المحتل لا يفرق بين المدنيين الأبرياء والمسلحين، مصورًا هذا العنف بالضبع الذي يلتهم كل ما يقف في طريقه، في إشارة إلى وحشية الاحتلال.

"غزة" لمرفت شاذلي

في عمل فني مؤثر، اختارت الفنانة مرفت شاذلي أن تصور لحظة حمل أب لابنه الرضيع الذي استشهد على يد العدوان الصهيوني بدم بارد. تجسد هذه اللوحة الألم والفقدان الذي يعيشه الفلسطينيون، وتحمل رسالة قوية حول وحشية الاحتلال.

"متضامنون" لعبير فتحي

أبدعت الفنانة عبير فتحي مجسمين لفستانين باللونين الأبيض والأسود، يحمل كل منهما قصة في تفاصيله. حمل الفستان الأبيض قطعة من غزة المدمرة، في تعبير رمزي عن الخراب والدمار الذي لحق بالقطاع. في المقابل، تميز الفستان الآخر ببنايات عالية رسمت بيد الفنانة، مما قد يشير إلى التناقض بين الدمار والأمل أو بين الواقع المرير ورؤية مستقبل أفضل.

المعرض العام للفنون التشكيلية

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اليوم الأثنين الموافق 12 يونيو، الدورة الـ45 من المعرض العام للفنون التشكيلية وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والدكتورة إيمان أسامة القوميسير العام للمعرض، بالإضافة إلى أعضاء لجان الاختيار ولفيف من الفنانين والنقاد والمهتمين بالحركة التشكيلية.

وشارك في هذه الدورة 326 فنانًا، يعرضون مجموعه 420 عملًا فنيًا في مختلف المجالات، مما يعكس ثراء وتنوع المشهد التشكيلي المصري المعاصر، حيث يضمن هذا العدد الكبير من المشاركات تجربة فنية غنية للزوار.

تكريم الرواد والراحلين والقوميسيرات السابقين

وتُعَد هذه الدورة مناسبة لتكريم ثمانية من الفنانين الرواد من جيل الثلاثينيات، وهم: أحمد مرسي، جورج بهجوري، زينب السجيني، حسن عبد الفتاح، محي الدين حسين، عبد الغفار شديد، علي نبيل وهبة، ورباب نمر.

كما يخلد المعرض ذكرى 12 فنانًا رحلوا بأجسادهم منذ الدورة الماضية، لكن سيرتهم وإبداعاتهم ستظل حاضرة، وهم: محفوظ صليب، كمال خليفة، إبراهيم عبد المغني، ممدوح الكوك، فاهان تلبيان، حلمي التوني، نبيل متولي، إيهاب لطفي، ياسر رستم، خالد فاروق، مصطفى الفقي، وعصمت داوستاشي.

وفي لمسة وفاء، تُكرم الدورة ثلاثة من الفنانين الذين تولوا منصب قوميسير المعرض العام في دورات سابقة، وهم: طارق الكومي (قوميسير الدورة 34)، محمد طلعت (قوميسير الدورة 37)، وسامح إسماعيل (قوميسير الدورة 44).

وفي إضافة مهمة لفعاليات المعرض، سيتم استعراض تجارب الفنانين المصريين المتحققين في الخارج، بهدف إثراء المشهد الفني المصري بالتجارب الدولية المعاصرة. ويحل كضيوف شرف على هذه الدورة الفنانان جمال عز وسامح الطويل.

مدة المعرض وموقع إقامته

وتستمر فعاليات الدورة 45 للمعرض العام حتى 15 يوليو 2025، ويمكن للجمهور زيارته في قصر الفنون وقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية.

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