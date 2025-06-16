من بينهم أطفال، إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في حادث مروع، وقع قبل قليل بطريق الإسماعيلية الصحراوي، بين سيارتين ولودر أمام منطقة الاستثمار.

هيئة الإسعاف تتلقى إخطارا بالحادث

وكان فرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية، قد تلقى بلاغًا، مساء اليوم الإثنين، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



إصابات متنوعة بين كدمات وكسور وجروح قطعية

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

حيث تم ايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وأضافت المصادر أن أسماء المصابين شملت الطفلة سلمى محمد إبراهيم (12 عامًا) من محافظة الشرقية، والتي أُصيبت بجرح قطعي في الرأس بطول 10 سم وكدمات متفرقة.

كما أُصيبت كل من هند هلال سليمان (30 عامًا)، ونوال محمد مجاهد (48 عامًا)، وهما من محافظة الشرقية، بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إلى جانب الشاب محمد موسى عودة (23 عامًا) الذي تعرض لجرح قطعي في الذقن.

وتعرض إبراهيم محمد حلمي (21 عامًا) من القنطرة الخيرية لإصابة بجرح تهتكي في الساعد الأيمن، بينما كانت الإصابات الأكثر خطورة من نصيب الطفلة ياسمين ماجد عودة (12 عامًا) التي أُصيبت باشتباه خلع في الركبة اليسرى، وجُرح قطعي في الساق بطول 5 سم، بالإضافة إلى كدمات متفرقة.

أما المصابة الأخيرة، ريماس محمد إبراهيم (13 عامًا) من محافظة القاهرة، فقد تعرضت لسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسد، بالإضافة إلى جرح قطعي في الجبهة طوله 2 سم.

تم نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، باستثناء حالة واحدة رفضت النقل. ورفعت المستشفى درجة الاستعداد القصوى لاستيعاب المصابين وتقديم الدعم الطبي السريع.

و حررت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.



كما تواصل الجهات المختصة متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، في حين شددت هيئة الإسعاف على استمرار جهودها في الاستجابة السريعة للحوادث على الطرق السريعة.



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