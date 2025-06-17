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الصحة: استمرار لجنة تقييم أداء مديري المديريات في المقابلات الشخصية للمرشحين لليوم الثاني

لجنة تقييم الأداء،
لجنة تقييم الأداء، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان مواصلة عمل لجنة تقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لليوم الثاني، برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والمُشكلة بقرار من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

إعداد قائمة للحركة السنوية الخاصة بوظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تم تشكيلها بهدف إعداد قائمة للحركة السنوية الخاصة بوظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، والتي يتم الإعلان عنها، خلال شهر يوليو من كل عام.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منظومة تقييم الأداء تعد أداة تخطيطية وإدارية متقدمة، تختص بتقييم مديري المديريات وشاغلي الوظائف القيادية بناء على معدلات تنفيذهم للبرامج والمشروعات الصحية وفق منهجية علمية منظمة.

وأضاف أن هذه المنظومة تسهم في ترتيب الأولويات وتحديد الأنشطة الصحية التي تحقق أقصى استفادة ممكنة، فضلًا عن دورها في مراقبة الأداء وتقييم النتائج استنادًا إلى مؤشرات دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

تقييم القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللجنة تعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المشار إليها، للتأكد من الكفاءة والجدارة، بناء على تقييم القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي والإنجازات المتحققة في الوظائف السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة.

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حضر الاجتماع، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الوهاب، الوكيل الدائم لوزارة الصحة والسكان، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان.

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