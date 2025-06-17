5 تعليمات من وزارة الصحة للوقاية من الجلطات

أصدرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات للمرضى وذويهم للوقاية من الجلطات، والتي تعد من أخطر الحالات الصحية التي تهدد حياة المرضى وتتطلب استجابة طبية عاجلة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه التوصيات تأتي ضمن منظومة صحية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى، خاصة أولئك الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات.

ويمكن الحماية من الجلطات من خلال اتباع هذه النصائح منها:

1. ممارسة الرياضة بانتظام

ينصح بالمشي أو أداء أي نشاط بدني لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا، لما له من دور كبير في تنشيط الدورة الدموية ومنع ركود الدم في الأطراف.



2. تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

الثبات في وضعية واحدة لفترة طويلة يزيد من خطر تكون الجلطات، خاصة في الساقين، لذا يجب التحرك بانتظام وتغيير وضعية الجسم.



3. الحفاظ على وزن صحي

السمنة من أبرز العوامل التي ترفع من خطر الإصابة بالجلطات، لذلك فإن تبني نظام غذائي صحي ومتوازن أمر ضروري للوقاية.



4. الإقلاع عن التدخين

التدخين يسبب تلف الأوعية الدموية ويزيد من لزوجة الدم، ما يُسهم في تكوّن الجلطات.



5. شرب الماء بكثرة

ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء يحمي من الجفاف، ويقلل من لزوجة الدم، مما يسهم في تقليل خطر الإصابة بالجلطات.

أكدت وزارة الصحة أهمية نشر الوعي بالوقاية من الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل الجلطات، خاصة لدى المرضى المعرضين للخطر مثل مرضى القلب، السكري، وارتفاع ضغط الدم.

وتوصي الوزارة بالالتزام بنمط حياة صحي والتوجه للطبيب عند ملاحظة أي أعراض مقلقة.

جلطات القلب

أسباب الإصابة بالجلطات

تعد الجلطات الدموية من أبرز المخاطر الصحية التي قد تهدد حياة الإنسان في حال عدم التعامل معها سريعًا.

وتحدث الجلطة نتيجة لتكوّن خثرة دموية تسد أحد الأوعية، ما يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم نحو الأعضاء الحيوية.

وتختلف أنواع الجلطات بين الجلطات الوريدية مثل جلطة الساق، والجلطات الشريانية مثل جلطة القلب أو الدماغ.

وقالت وزارة الصحة أن أهم الأسباب والعوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطات:

1. الخمول وقلة الحركة

الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة، كما هو الحال في السفر الطويل أو بعد العمليات الجراحية، يؤدي إلى بطء تدفق الدم وارتفاع احتمال تكون الجلطات، خاصة في الساقين.

2. السمنة وزيادة الوزن

تؤدي السمنة إلى زيادة الضغط على الأوردة الدموية، ما يُبطئ الدورة الدموية ويزيد من لزوجة الدم، مما يُسهم في تكوين الجلطات.

3. التدخين

التدخين يضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر تجلط الدم، بسبب تأثيره السلبي على بطانة الأوعية الدموية وزيادة سماكة الدم.

4. الأمراض المزمنة

مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، حيث تؤثر هذه الأمراض على صحة الأوعية الدموية وتزيد من قابلية الدم للتجلط.

5. العوامل الوراثية

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالجلطات يُعد عامل خطر مهم، حيث توجد بعض الاضطرابات الوراثية التي تؤدي إلى تجلط الدم بشكل أسرع من الطبيعي.

6. الحمل وتناول بعض الأدوية

الحمل يغير من طبيعة الدم ويزيد من الضغط على أوردة الحوض والساقين، كما أن بعض وسائل منع الحمل والعلاجات الهرمونية قد ترفع من خطر الجلطات.

7. الجفاف

قلة شرب الماء تؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، ما يُساعد في تكوّن الجلطات، خاصة في الأجواء الحارة أو بعد مجهود بدني كبير.

أوصت وزارة الصحة باتباع نمط حياة صحي يشمل:

الحركة المنتظمة وممارسة الرياضة.

شرب كميات كافية من الماء.

الإقلاع عن التدخين.

مراقبة الوزن.

زيارة الطبيب بانتظام لمتابعة أي حالات مزمنة.

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