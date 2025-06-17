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صحة ومرأة

أسباب اصفرار الأسنان وطرق الوقاية منها

اصفرار الأسنان، فيتو
اصفرار الأسنان، فيتو

تعد الابتسامة من أبرز علامات الجمال والصحة، إلا أن اصفرار الأسنان يشكل مصدر قلق لدى الكثيرين، لما له من تأثير سلبي على المظهر والثقة بالنفس. 

 

اصفرار الأسنان

كشفت  وزارة الصحة والسكان عن أبرز الأسباب المؤدية إلى تغير لون الأسنان واصفرارها، محذرة من بعض العادات والسلوكيات اليومية التي قد تساهم في هذه المشكلة.

وتتضمن أبرز الأسباب الشائعة لاصفرار الأسنان:

1. تناول بعض الأطعمة والمشروبات

تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية الملونة إلى تصبغ الأسنان وتغير لونها مع الوقت، بسبب احتوائها على مركبات تلتصق بطبقة المينا الخارجية.


2. استخدام منتجات التبغ

 التدخين أو مضغ منتجات التبغ من أبرز مسببات الاصفرار، حيث تحتوي هذه المنتجات على مواد تؤدي إلى ترسيب بقع بنية وصفراء على الأسنان.


3. إهمال النظافة الفموية

 عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل منتظم وصحيح يؤدي إلى تراكم البلاك والجير، مما يغير من لون الأسنان الطبيعي.


4. أمراض تؤثر على طبقة المينا

هناك بعض الأمراض التي قد تؤثر على صحة الأسنان وتضعف طبقة المينا، ما يجعلها أكثر عرضة للتلون والاصفرار.


5. بعض طرق العلاج الطبي

قد تتسبب بعض طرق العلاج مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وخاصة تلك التي تُستخدم لعلاج الرأس والرقبة، في تغيير لون الأسنان نتيجة لتأثيرها على مينا الأسنان.

 

طرق الوقاية من اصفرار الأسنان

وكشفت وزارة الصحة عن أهم طرق الوقاية من اصفرار الأسنان وللحفاظ على بياض الأسنان، توصي وزارة الصحة باتباع روتين يومي للعناية الفموية، يشمل تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا باستخدام فرشاة ومعجون مناسب، واستخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان، بالإضافة إلى تجنب التدخين والتقليل من تناول المشروبات الملونة.

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 كما نصحت بزيارة طبيب الأسنان بانتظام للكشف المبكر والعلاج في حال وجود أي مشاكل تؤثر على لون الأسنان أو صحتها بشكل عام.

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