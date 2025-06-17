الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 15 مصابا في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 15 شخصا أصيبوا إثر انقلاب سيارة ميكروباص، في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث والاستماع لأقوال المصابين.

وكشفت المعاينة أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيره، مما أسفر عن انقلاب الميكروباص ووقوع المصابين.

تفاصيل الواقعة



وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث قسم حدائق أكتوبر، يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة القسم، ووجود عدد من المصابين.



وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها شاب يبلغ من العمر 30 عاما، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مفاجئ، وأسفر الحادث عن إصابة 15 من ركاب الميكروباص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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