الإثنين 16 يونيو 2025
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حوادث

النيابة توجه تهمة الإهمال الجسيم لصاحب مصنع طوب سقطت مدخنته على العمال

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

 تستجوب جهات التحقيق صاحب  مصنع الطوب الذي تعرض للانهيار، وأسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 7 آخرين، بدائرة قسم شرطة الصف.

وأفادت المعاينة أن انهيار المدخنة كان مفاجئ، وأن المدخنة قديمة ومتهالكة وغير مؤمنة ويتجاوز ارتفاعها 50 مترا، وأثناء تواجد عدد من العمال في الاستراحة سقطت عليهم.

وكشفت التحريات أن صاحب المصنع يديره بدون الحصول على التراخيص اللازمة، ويعمل دون الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ما يثير شبهة الإهمال الجسيم من قبل القائمين على إدارة المصنع.

 

وأمرت النيابة العامة عقب إخطارها بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة موقع الحادث، وأصدرت قرارا بضبط وإحضار مالك المصنع وعدد من المسئولين الإداريين والفنيين، لاتهامهم بالتسبب في وفاة وإصابة عدد من العمال نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ التدابير الوقائية الكافية.

 

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الجيزة تلقت بلاغا بوقوع انهيار داخل مصنع طوب بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وتمكنت القوات من انتشال 4 جثث وإنقاذ مصابين اثنين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا أسفل الأنقاض.

 

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة سقوط مدخنة بارتفاع 50 مترًا بشكل مفاجئ فوق عدد من العمال، ما أدى إلى مصرعهم في الحال.

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث

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مصنع الطوب قسم شرطة الصف النيابة العامة أمن الجيزة

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