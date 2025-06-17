الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجعات جماعية للمؤشرات الأوروبية تزامنا مع بدء اجتماعات الفيدرالى الأمريكى

الفيدرالى الامريكى،
الفيدرالى الامريكى، فيتو

 شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعات جماعية في جلسة اليوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1% بداية جلسة اليوم، وهبط مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.5%.

 

بداية اجتماع الفيدرالي المركزي الأمريكى

 يبدأ البنك الفيدرالي اجتماع سياساته الأخير الذي يستمر ليومين 17 و18 يونيو الجارى، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة الفيدرالية عند 4.25%-4.50% عندما يعلن عن قراره يوم الأربعاء.

سيبحث المستثمرون عن أي تلميحات حول ما إذا كان الفيدرالي على وشك خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، أو ما إذا كانت سياسات التجارة الجديدة لإدارة ترامب ستطيل موقف "الانتظار" الحالي.

 

البنك المركزى اليابانى 

 أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، في وقت سابق يوم الثلاثاء، وذكر أنه سيواصل شراء السندات الحكومية على مدى العامين المقبلين ولكنه سيبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات اعتبارًا من عام 2026.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركزي الياباني المركزي الأمريكي المؤشرات الأوروبية الفيدرالى الامريكى السندات الحكومية البنك المركزي الياباني البنك المركزي الامريكي اجتماعات الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالى

الأكثر قراءة

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

جنرال إيراني: بدأنا استخدام أسلحة جديدة ومتطورة ومفاجأة صادمة لإسرائيل خلال ساعات

بطولة حواري، سبورت الكتالونية تشن هجوما على مونديال الأندية بأمريكا

إحالة مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة بالنواب

اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز بعد تهديد الحوثيين لأمريكا

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق

الجيش الإيراني: مسيراتنا دمرت مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في تل أبيب وحيفا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025

بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ