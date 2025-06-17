تراجعات جماعية للمؤشرات الأوروبية تزامنا مع بدء اجتماعات الفيدرالى الأمريكى

شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعات جماعية في جلسة اليوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1% بداية جلسة اليوم، وهبط مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.5%.

بداية اجتماع الفيدرالي المركزي الأمريكى

يبدأ البنك الفيدرالي اجتماع سياساته الأخير الذي يستمر ليومين 17 و18 يونيو الجارى، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة الفيدرالية عند 4.25%-4.50% عندما يعلن عن قراره يوم الأربعاء.

سيبحث المستثمرون عن أي تلميحات حول ما إذا كان الفيدرالي على وشك خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، أو ما إذا كانت سياسات التجارة الجديدة لإدارة ترامب ستطيل موقف "الانتظار" الحالي.

البنك المركزى اليابانى

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، في وقت سابق يوم الثلاثاء، وذكر أنه سيواصل شراء السندات الحكومية على مدى العامين المقبلين ولكنه سيبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات اعتبارًا من عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.