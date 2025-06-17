الثلاثاء 17 يونيو 2025
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اقتصاد

بنك اليابان المركزي يثبت معدلات الفائدة عند 0.5%

بنك اليابان المركزى
بنك اليابان المركزى

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتبارًا من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.

وجدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولًا إلى 3 تريليونات ين شهريًا بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.

 

السياسة النقدية فى يونيو

 ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييمًا مرحليًا جديدًا خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».

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