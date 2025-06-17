بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أجا بالدقهلية

شهد طريق أجا سمبوخت في محافظة الدقهلية، إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة؛ إثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل.

إصابة 6 أشخاص في حادث على طريق بالدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق سمبوخت أجا ووجود مصابين.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

على الفور انتقل ضباط المباحث و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم للمستشفي، وتحرير المحضر اللازم.

أسماء المصابين في حادث طريق أجا

وحصلت “فيتو” على أسماء المصابين من مصدر طبي، والذي كشف الحالة الصحية لكل مصاب، حيث تبين إصابة كل من:

- محمد عبد الله توفيق أبو العطا 69 عاما، مقيم بمنية سمنود أجا، ومصاب بنزيف بالصدر

ونزيف بالبطن.

- المتولي المرسى الدور 62 عاما، مقيم بنوسا البحر، مصاب بكسر بالقدمين.

- محمد صلاح يحيى 53 عاما، من نوسا البحر، مصاب بكدمات وما بعد الارتجاج.

- أشرف أبو الخير محمد 41 عاما، مقيم بنوسا الغيط بأجا، وإصابته بجرح قطعى بالجبهة.

- إبراهيم محمد أبو المحاسن 40 عاما، مقيم بنوسا البحر، ومصاب بكسر بالفخذ الأيسر.

- إيمان مجدي الشيخ 35 عاما، منية سمنود بأجا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا لتلقي العلاج.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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