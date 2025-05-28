فريق طبى بمستشفى أجا ينجح في إنقاذ شاب من إصابة قاتلة بالرقبة

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية أن مستشفى أجا شهد اليوم إنجازا طبيًا جديدًا عقب عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية جراحية معقدة أنقذت حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو في حالة حرجة نتيجة إصابة قطعية نادرة بالرقبة.

وأظهر الفحص أن المصاب يعاني من جرح قطعي طوله 15 سم أدى إلى قطع كامل بعضلات الرقبة والأوردة، وقطع جزئي بالحلق والشرايين، وإصابة بالعصب الحائر، وتهتك بالضفيرة الشريانية الفقرية، وكسر بالفقرات العنقية، إضافة إلى تهتك بالأوتار والعضلات في الساعد الأيسر، ما استدعى تدخلًا جراحيًا فوريًا.

فريق من كافة التخصصات

وداخل مستشفى أجا تم تشكيل فريق طبي طوارئ ضم نخبة من الأطباء في تخصصات جراحة الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، والعظام، والأنف والأذن. وقد تم استكشاف الرقبة والقصبة الهوائية والبلعوم، وترقيع الشريان الفقري، وتوصيل العصب الحائر، ووقف النزيف، وإصلاح التمزقات العضلية. كما جرى توصيل أوتار الساعد وتهذيب الأنسجة المصابة.

الفريق الطبي بمستشفى أجا

وشارك في العملية الدكتور محمد البرقي، استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمود أبو ميه، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، إلى جانب الدكتور أحمد طلحة، استشاري الجراحة العامة، والدكتور محمد عجيب، استشاري جراحة العظام، والدكتورة أسماء الجندي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور خالد سعد، أخصائي العظام، والدكتور عبد الرحمن، طبيب مقيم جراحة، تحت إشراف الدكتور أشرف عمر، استشاري التخدير، وبدعم من طاقم التمريض والفنيين وعلى رأسهم حسن الفرغلي،و الممرضة دينا جمال، والفني أحمد العلاوي.

وأكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن ما حدث بمستشفى أجا "يعكس الجاهزية العالية وكفاءة الفرق الطبية بمستشفيات الدقهلية"، مشيدًا بسرعة الاستجابة وتكامل العمل بين أقسام الطوارئ والعمليات.

فيما أشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى أن "تنفيذ جراحة بهذا المستوى من التعقيد في مستشفى عام هو مؤشر واضح على التطور النوعي في أداء المستشفيات العامة بالمحافظة"، مؤكدًا استمرار الدعم الفني والتقني لرفع كفاءة الأطقم الطبية.

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