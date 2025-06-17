برسالة مشفرة، سفير الاحتلال في أمريكا: الجمعة سنجعل عملية البيجر تبدو بسيطة

في تصريح لافت يحمل رسائل مشفرة، كشف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، عن نية تل أبيب تنفيذ "عملية كبيرة" ضد إيران يوم الجمعة المقبل.

مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع

وفي مقابلة مع الصحفية الأميركية ليندساي كيث، قال ليتر: "توقّعوا مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع"، من دون أن يفصح عن طبيعة العملية أو توقيتها الدقيق أو الجهة المستهدفة.

وبدا وكأنه يحذر من عملية عسكرية لاحقة هذا الأسبوع ستضرب إيران بقوة، وقال: "عندما تهدأ الأمور، سترون مفاجآت ليلة الخميس والجمعة ستجعل عملية أجهزة النداء (البيجر) تبدو بسيطة".

الهجوم الذي شنته إسرائيل في لبنان في سبتمبر

وكان يُشير إلى الهجوم الذي شنته إسرائيل في لبنان في سبتمبر، والذي استهدف أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها عناصر "حزب الله".

وأضاف: "العالم سيفهم مدى جديتنا في إيقاف قدرات إيران، ليس فقط في غزة أو جنوب لبنان".

تحرك استخباراتي سيبراني أو عملية ميدانية دقيقة

وفسّر مراقبون هذا التصريح على أنه تمهيد لعملية استخباراتية أو عسكرية نوعية، قد تتجاوز الساحات التقليدية للنزاع، وتطال عمق الأراضي الإيرانية أو أذرعها في أماكن غير متوقعة.

ورأى مراقبون أن تلميح ليتر إلى تلك العملية يشير إلى احتمال وجود تحرك استخباراتي سيبراني أو عملية ميدانية دقيقة يجري التحضير لها.

يأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، والضربات المتبادلة بين تل أبيب وطهران.

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