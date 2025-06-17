الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

بدء هجوم إيراني جديد على إسرائيل بـ 30 صاروخا

هجوم صاروخي إيراني،
هجوم صاروخي إيراني، فيتو

 قالت وكالة أنباء فارس، نقلا عن مصدر مطلع، إن إيران بدأت هجوما صاروخيا إيرانيا جديدا على الأراضي المحتلة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى مؤلف من 8 طوابق في تل أبيب الكبرى إثر سقوط صاروخ إيراني.

 

الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين  20 و30 صاروخا

 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفعة الصاروخية الإيرانية تراوحت بين  20 و30 صاروخا، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقعين سقطت فيهما صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب الكبرى أحدهما مدينة هرتسليا.

 

 سقوط صواريخ في موقعين وسط البلاد

وقال  المتحدث بإسم الإسعاف الإسرائيلي: “تلقينا بلاغات عن سقوط صواريخ في موقعين وسط البلاد ولم يتم تسجيل إصابات بعد، فيما ذكر جيش الإحتلال الإسرائيلي أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ وإزالة التهديد، بينما دوت صفارات الإنذار في منطقة مطار بن جوريون والقدس وتل أبيب الكبرى واللد ومنطقة الجليل والناصرة والجليل الأعلى وفي مناطق شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله”.

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