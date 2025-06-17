الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

طوارئ في طواقم الإطفاء الإسرائيلية بعد القصف الإيراني

تل ابيب،فيتو
تل ابيب،فيتو

 أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن ما لا يقل عن 20 طاقم إطفاء يعملون على معالجة 8 حوادث في أعقاب القصف الإيراني.

وأعلن  الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط 10 مصابين أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران.

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.
 وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن صاروخا إيرانيا سقط بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى.

ومن جانبها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت في وسط وشمال إسرائيل وتل أبيب الكبرى والقدس، مشيرة إلى أن الإنذارات الأولية تركز على منطقة بئر السبع وحيفا.

وفي السياق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، حيث تعمل الأنظمة الدفاعية على اعتراض التهديد.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه سمع دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب.

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