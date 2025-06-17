الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

معلومات استخبارية، إسرائيل تعلن تفاصيل عملية اغتيال رئيس الأركان الإيراني

رئيس هيئة أركان الحرب
رئيس هيئة أركان الحرب في إيران علي شادماني، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه نجح في اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران، علي شادماني.

معلومات استخباراتية بقصف مقر مأهول في قلب طهران

وقال جيش الإحتلال إنه اغتال شادماني الليلة الماضية في العاصمة الإيرانية، وأن اغتياله تم بناءً على معلومات استخباراتية بقصف مقر مأهول في قلب طهران.

ووفقا لجيش الإحتلال، فإن شادماني يُعتبر القائد العسكري الأرفع في إيران والأقرب إلى المرشد علي خامنئي.

وكان شادماني قد تم تعيينه من قبل المرشد الإيراني ليكون رئيسا جديدا لهيئة أركان الحرب، قبل 4 أيام فقط، بعد اغتيال القائد السابق.

 الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على إيران

وكان قائد هيئة أركان الحرب السابق، غلام علي رشيد، وعالمان نوويان كبيران، قد قتلوا في الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل فجر الجمعة على إيران، بحسب ما أفاد الإعلام الإيراني.

 أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي مقتل شادماني: "جيش الدفاع قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في إيران وأرفع قائد عسكري للنظام الايراني علي شادماني".

وكان شادماني قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، وتقلد منصب نائب القائد العام للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قبل أيام.

سلسلة اغتيالات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبرز قادة النظام الإيراني

ويأتي مقتله استكمالا لسلسلة الاغتيالات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبرز قادة النظام الإيراني.

وكانت إسرائيل قد اغتالت قادة إيرانيين بارزين آخرين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي باغتيال رئيس هيئة أركان الحرب إيران علي شادماني المرشد علي خامنئي قادة إيرانيين محمد باقري

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