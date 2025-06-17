جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ضرب مواقع تخزين وإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة غرب إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه استكمل ضرب عدد من أهدافه غرب إيران، شملت مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات مسيرة.



وقال في بيانه: "خلال ليلة الثلاثاء، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات واسعة النطاق على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب إيران.

واضاف:" خلال هذه الضربات، تم استهداف العشرات من مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض.

وتابع:" كما تم استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات بدون طيار غرب إيران".

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