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محافظ أسيوط يتفقد فرع المصرية لتجارة الجملة، ويؤكد توافر السلع بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد توافر السلع بالجمعية المصرية، فيتو

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق، حيث تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام حركة التوريد وتوافر المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تقلبات الأسعار وضبط الأسواق.

رافقه خلال الجولة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي مديرية التموين، وممثلي الشركة المصرية لتجارة الجملة.

أسعار السلع تقل بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن نظيرتها بالأسواق

 

وخلال جولته، أكد محافظ أسيوط توافر كافة السلع الأساسية داخل الفرع، من لحوم ودواجن وزيوت وسكر وأرز ومجمدات وخضروات، مشيرًا إلى أن أسعار هذه السلع تقل بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن نظيرتها بالأسواق الحرة، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.

وأضاف أبو النصر أن محافظة أسيوط تنسق بشكل يومي مع مديرية التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لرصد حركة الأسواق ومتابعة مدى الإقبال على المنافذ التموينية، ضمن خطة شاملة لتأمين السلع وتكثيف المعروض ومواجهة محاولات التلاعب أو الاحتكار، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها المساس باستقرار السوق أو الضغط على المواطنين.

 

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بدور وزارة التموين والعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة في ضخ كميات كبيرة من السلع بكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمنافذ التموينية لضبط الأسعار والتصدي لأي تجاوزات.

 

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كما أكد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنافذ التموينية لضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تضر باستقرار السوق أو تمس حقوق المواطنين، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولات للإضرار بالأمن الغذائي للمجتمع.

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