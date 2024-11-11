محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بفتح منافذ لبيع اللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة بالمراكز والأحياء والمديريات الخدمية لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لضبط الأسواق وتوفير المواد الغذائية.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير إمكانات المحافظة والعمل على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتلبية متطلبات المواطن واحتياجاته بكافة مراكز وقرى المحافظة مناشدًا التجار وأصحاب المحلات ومنافذ البيع المختلفة بطرح السلع بأسعارها الطبيعية العادلة دون مغالاة وهو ما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة غير القادرين والأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وعدد من التجار على رأسهم عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث جهود المشاركة المجتمعية في فتح المزيد من منافذ توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

تخفيضات 20% واللحوم البلدي ب290 جنيه

وأوضح محافظ أسيوط أن المنافذ التي سيتم افتتاحها سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والأحياء التابعة للمحافظة سيكون سعر بيع الخضراوات والفاكهة أقل من مثيلتها في السوق بنسبة 15 إلى 20 % لضبط الأسعار ومنع الاحتكار بالتعاون والتنسيق مع تجار الجملة والمزارعين مباشرة فضلًا عن بيع اللحوم البلدي خلالها بـ 290جنية للكيلو لمحاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس وتخفيض الأسعار لافتًا إلى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة بالمراكز والقرى داعيًا التجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.

انشاء المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بميدان الشهيد أحمد جلال

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة أنه جاري التنسيق للبدء الفوري في إنشاء المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" للمساهمة في خفض الأسعار وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية والمحافظة لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من أجل بلادنا الغالية والوقوف يدًا واحدة مع المواطن عن طريق فتح منافذ ثابتة ومتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة.

كما وجه المحافظ وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بمتابعة مزارع الدواجن والبيض المغلقة لبحث أسباب الإغلاق على أرض الواقع ودعوتهم لعقد إجتماع معه في أسرع وقت ممكن لتذليل العقبات وإعادة تشغيلها مرة أخرى وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة،(2135858 / 088) و( 2135603 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك ( 19588 ) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.