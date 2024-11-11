الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بفتح منافذ لبيع اللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة بالمراكز والأحياء والمديريات الخدمية لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لضبط الأسواق وتوفير المواد الغذائية. 

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير إمكانات المحافظة والعمل على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتلبية متطلبات المواطن واحتياجاته بكافة مراكز وقرى المحافظة مناشدًا التجار وأصحاب المحلات ومنافذ البيع المختلفة بطرح السلع بأسعارها الطبيعية العادلة دون مغالاة وهو ما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة غير القادرين والأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وعدد من التجار على رأسهم عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث جهود المشاركة المجتمعية في فتح المزيد من منافذ توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

تخفيضات 20% واللحوم البلدي ب290 جنيه 

وأوضح محافظ أسيوط أن المنافذ التي سيتم افتتاحها سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والأحياء التابعة للمحافظة سيكون سعر بيع الخضراوات والفاكهة أقل من مثيلتها في السوق بنسبة 15 إلى 20 % لضبط الأسعار ومنع الاحتكار بالتعاون والتنسيق مع تجار الجملة والمزارعين مباشرة فضلًا عن بيع اللحوم البلدي خلالها بـ 290جنية للكيلو لمحاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس وتخفيض الأسعار لافتًا إلى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة بالمراكز والقرى داعيًا التجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.

انشاء المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بميدان الشهيد أحمد جلال

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة أنه جاري التنسيق للبدء الفوري في إنشاء المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" للمساهمة في خفض الأسعار وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية والمحافظة لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من أجل بلادنا الغالية والوقوف يدًا واحدة مع المواطن عن طريق فتح منافذ ثابتة ومتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة.

كما وجه المحافظ وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بمتابعة مزارع الدواجن والبيض المغلقة لبحث أسباب الإغلاق على أرض الواقع ودعوتهم لعقد إجتماع معه في أسرع وقت ممكن لتذليل العقبات وإعادة تشغيلها مرة أخرى وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة،(2135858 / 088) و( 2135603 / 088)  على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك ( 19588 ) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط اسعار مخفضة الخضراوات والفاكهة الشركة المصرية لتجارة الجملة الشركة المصرية اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الغرفة التجارية محافظ أسيوط مجلس الوزراء منع الاحتكار

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتذوق طعام المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط يتابع رفع كفاءة شارع الجلاء بالقوصية (صور)

نائب محافظ أسيوط يلتقي بالكيانات الشبابية لمناقشة القضايا المجتمعية

قومي المرأة بأسيوط ينظم دورات عن رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء

وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدارس القوصية للاطمئنان على سير العمل

رفع 350 طن مخلفات وتراكمات قمامة من طريق أسيوط - سوهاج الزراعي

إزالة 7 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

محافظ أسيوط يحيل 4 أطباء بمستشفى الغنايم المركزي للتحقيق

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

5 تنبيهات عاجلة من التعليم لمديري المدارس

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز

منوعات

المزيد

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads