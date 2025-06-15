انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اليوم بمشاركة 62 ألف طالب واستعدادات مشددة بـ155 لجنة (صور)

تنطلق اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بمحافظة الشرقية، حيث يؤدي 62 ألفًا و207 طلاب وطالبات أول أيام الامتحانات في مادتي "التربية الدينية" و"التربية الوطنية" غير المضافتين للمجموع، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تأمينية مشددة لضمان سير الامتحانات بانضباط والتزام.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وقال محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية: إن عدد الطلاب النظاميين هذا العام يبلغ 61 ألفًا و171 طالبًا وطالبة، إلى جانب 1062 من النظام القديم، موزعين على 155 لجنة امتحانية في نطاق 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اليوم بمشاركة 62 ألف طالب واستعدادات مشددة بـ155 لجنة، فيتو

وأكد رمضان أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية الأمن، لتأمين اللجان وخطوط السير لنقل أوراق الأسئلة والإجابات من مراكز التوزيع إلى مقار اللجان، وتوفير بيئة ملائمة للطلاب والمراقبين.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اليوم بمشاركة 62 ألف طالب واستعدادات مشددة بـ155 لجنة، فيتو

تجهيز 40 استراحة للمراقبين والملاحظين

وأضاف أنه تم تجهيز نحو 40 استراحة للمراقبين والملاحظين، موزعة على الإدارات التعليمية، مع توفير كافة المستلزمات التي تضمن راحتهم، وتخصيص استراحات منفصلة للرجال والسيدات، ورفع مستوى النظافة داخل المدارس ومحيطها، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بالتعاون مع شرطة المرافق.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اليوم بمشاركة 62 ألف طالب واستعدادات مشددة بـ155 لجنة، فيتو

تجهيز اللجان بالإضاءة الجيدة والمراوح والمبردات لمواجهة حرارة الطقس

من جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية تجهيز اللجان بالإضاءة الجيدة، والمراوح، والمبردات، لمواجهة حرارة الطقس، إلى جانب التأكيد على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، وتوفير مصادر بديلة للكهرباء عند الحاجة، تنفيذًا لخطة الطوارئ.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اليوم بمشاركة 62 ألف طالب واستعدادات مشددة بـ155 لجنة، فيتو

تجهيز استراحات المراقبين، فيتو

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع المديريات الخدمية، لتنظيم العملية الامتحانية بسلاسة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصًا على سلامة الطلاب.

تجهيز استراحات المراقبين، فيتو

خطة شاملة لدعم العملية التعليمية وتأمين الامتحانات

وفي إطار خطة التأمين، أعلن الدكتور محمد زكي هاشم، مدير مرفق الإسعاف بالشرقية، عن الدفع بـ63 سيارة إسعاف لتأمين محيط اللجان والتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الامتحانات، ضمن خطة شاملة لدعم العملية التعليمية وتأمين الامتحانات بالمحافظة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية.

بينما يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الإقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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