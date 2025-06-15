هبوط سكر وإعياء مفاجئ، إصابة مراقبة وطالبتين في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

شهد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية عددًا من الأحداث المؤسفة، حيث أصيبت مراقبة وطالبتان بحالات صحية طارئة استدعت نقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

وكانت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، برئاسة محمد رمضان غري وكيل أول الوزارة، تلقت إخطارا يفيد بتعرض مراقبة تدعى ؛عفاف 55 عامًا، مقيمة بقرية الزنكلون مركز الزقازيق، لهبوط حاد في نسبة السكر بالدم أثناء أداء عملها داخل لجنة مدرسة التجارة بنين بمركز أبو كبير. وقد تم نقلها على الفور إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى نقل طالبتين أخريين إلى المستشفى إثر تعرضهما لحالات إعياء مفاجئة أثناء أداء الامتحانات، وذلك وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات والطواقم الطبية المتواجدة بمحيط اللجان.

إنطلاق امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

يُذكر أن نحو 62 ألف طالب وطالبة بالشرقية يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، موزعين على مختلف الإدارات التعليمية، وسط متابعة من مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة بدأت الامتحانات اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

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