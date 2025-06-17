الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي لصواريخ إيرانية في تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي في ديمونا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد هجوما صاروخيا إيرانيا الآن على إسرائيل، ودعا الإسرائيليين إلى الدخول للملاجئ، فيما دوت صافرات الإنذار في منطقة ديمونا وغيرها من مناطق إسرائيل.



وجاء في بيان جيش الاحتلال: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل. وتعمل منظومات الدفاع لاعتراض هذا التهديد.

وأضاف:"عند تلقي أي إنذار، يطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر، لا يسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناء على توجيه صريح، يرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وتسمع صافرات الإنذار تدوي في عموم إسرائيل من النقب إلى صفد، وقد أصدرت الجبهة الداخلية تحذيرات للمواطنين.

بدورها أفادت وكالة أنباء فارس "بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".

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