الثلاثاء 17 يونيو 2025
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طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد والإحصاء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو

يؤدى طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد، فيما يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء.  

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كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية). 
 

عدد اللجان والطلاب بالثانوية العامة بالإسماعيلية 

وتبلغ عدد لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارة تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب 11 ألفا و590 طالب وعدد الطلاب المنتظمين 10 آلاف و199 طالب وعدد طلاب المنازل 1319 طالبا.  
 

تشكيل غرفة عمليات  

ومن جانبه أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.  

 

توفير استراحات للملاحظين ورؤساء اللجان 

ولفت أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تم توفير عدد 34 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.
 

امتحانات الثانوية العامة 2025
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).  

 

وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 10 تحذيرات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات رسميا وهي كالتالي:
تحذيرات للطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2025
1‐ حظر اصطحاب أي وسيلة يمكن أن تستخدم في الغش سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
2‐ حظر دخول لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.
3‐ حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني.
4‐ حظر اصطحاب أى أوراق أو كتيبات مع الطالب داخل مقر اللجنة الامتحانية.
5‐ عدم السماح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.
6‐ لا يسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان.
7‐ حظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة.
8‐ حظر القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة.
9- عدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان.
10-سيكون هناك تواجد شرطي بمحيط اللجان.

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