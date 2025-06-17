القناة 12 العبرية: إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على دفعات متتالية تجاه النقب وتل أبيب والشمال

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إيران أطلقت، خلال ساعات الليل، نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه مناطق متعددة داخل إسرائيل، شملت النقب وتل أبيب والشمال ضمن ثلاث دفعات متتالية من عمليات الإطلاق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية، ودعا السكان إلى التوجه فورًا إلى الملاجئ.

ودوى صوت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل عقب إعلان إطلاق صواريخ من إيران، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب الأمني في المنطقة.

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض عددًا من الصواريخ الإيرانية المتجهة، فيما سُمع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والمنطقة الوسطى، وسط حالة تأهب أمني واستنفار للدفاعات الجوية.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد تقييم الوضع، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليماتٍ بإمكانية مغادرة المنطقة المحمية في جميع أنحاء البلاد. يُرجى منكم مواصلة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والتعليمات المُوزّعة عليكم."

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" باندلاع حريق في موقع جنوب إسرائيل بعد سقوط صاروخ إيراني، فيما تتواصل التطورات الأمنية في المنطقة.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، قد أعلن مساء الاثنين، انطلاق الموجة التاسعة من الهجمات المركبة التي تنفذها إيران ضد أهداف داخل إسرائيل، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا أن العملية ستستمر حتى ساعات الفجر بشكل متواصل.

وأوضح نائيني أن الهجوم الجديد يجمع بين الضربات الصاروخية والطائرات المسيَّرة، ويأتي في سياق الرد الإيراني المستمر على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" على السيادة الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الحرس أن الإعلام الرسمي في إيران يؤدي دورًا مركزيًّا في هذه المعركة، معتبرًا إياه "رفيق سلاح" في مواجهة ما وصفها بـ"حرب شاملة تشنها تل أبيب على عدة جبهات".

وجاء تصريح نائيني عن الإعلام الرسمي بعد ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى التلفزيون الإيراني الحكومي.

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