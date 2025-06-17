فشل انطلاق صاروخ دفاع جوي إسرائيلي في تل أبيب وسقوطه داخل المدينة

أظهرت لقطات مصورة من مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، فشل انطلاق صاروخ من منظومة الدفاعات الجوية بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار وسط ضربة صاروخية إيرانية، وسقوطه داخل المدينة.



وقبل قليل أعلن الحرس الثوري الإيراني، "استهداف القاعدة التي انطلق منها القصف الإسرائيلي على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني، إن "الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3" هي عملية مركبة تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة"، مؤكدًا أنها "ستستمر بشكل متواصل حتى فجر اليوم".



وأضاف نائيني أن "الهدف الرئيسي من العملية هو الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر"، متابعًا: "لن يسمح للكيان الصهيوني بالاستمتاع بالهدوء والاستقرار".

وأكد أن "العملية تستهدف تعزيز الردع العسكري الإيراني ضد الهجمات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "قوات الحرس الثوري الإيراني هاجمت إسرائيل بـ 545 مسيرة خلال آخر 72 ساعة".

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