فيديو يوثق اختباء جنود إسرائيليين في الملاجئ مع المدنيين

أظهر مقطع فيديو جديد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جنودا إسرائيليين في الملاجئ.

انتشر المقطع عبر المنصات خلال الساعات القليلة الماضية إلى حد كبير، رغم تحذيرات الجبهة الداخلية من توثيق ما يجري.

وظهر في الفيديو جنود إسرائيليون يختبئون مع المدنيين في الملاجئ أثناء قصف إيراني على تل أبيب.

أما الفيديو الذي صوره جندي إسرائيلي فلاقى عشرات المشاركات عبر وسائل التطبيقات.

فيديو صوره جندي إسرائيلي يظهر اختباء الجنود مع المدنيين في الملاجئ أثناء القصف الإيراني على تل أبيب#إسرائيل #إيران #الحدث pic.twitter.com/Zo8Loyo73i June 16, 2025

يأتي هذا بينما تستمر المواجهة بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي، وسط توتر كبير بين الطرفين.



ترامب: أخلوا طهران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثّ فجر الثلاثاء، الجميع على إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا، وجدد القول بأنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وقال في منشور على تروث سوشيال "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.. كررت ذلك مرارا! وعلى الجميع إخلاء طهران فورا!".

كما رأى سيد البيت الأبيض بأنه من المؤسف أن "يتم إهدار الأرواح البشرية".

بينما أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات بالعاصمة الإيرانية طهران، وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية.

وكانت إسرائيل شنت عملية "الأسد الصاعد" ليلة 13 يونيو، ضد البرنامج النووي الإيراني، قاصفة مواقع عسكرية، فضلا عن منشآت نووية، ومبان للشرطة ووزارة الخارجية في العاصمة طهران.

كما اغتالت عشرات القادة العسكريين الكبار، فضلا عن علماء نوويين. لترد إيران بعد أقل من 24 ساعة بهجوم مضاد، مطلقة مئات الصواريخ.

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