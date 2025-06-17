الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

عشرات الصواريخ الإيرانية تهز إسرائيل بعد أقل من ساعة من هجوم سابق

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

تشن إيران هجومًا صاروخيًّا الآن على إسرائيل بعد أقل من ساعة من هجوم سابق، حيث تتعرض لهجوم كثيف من إيران منذ ساعات.

وأطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل حتى حيفا في أعقاب عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عشرات الصواريخ الإيرانية ذات القدرات العالية أطلقت فجر اليوم الثلاثاء على مواقع إسرائيلية.

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إيران هجوما صاروخيا إسرائيل صفارات الإنذار الصواريخ من إيران

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