عشرات الصواريخ الإيرانية تهز إسرائيل بعد أقل من ساعة من هجوم سابق

تشن إيران هجومًا صاروخيًّا الآن على إسرائيل بعد أقل من ساعة من هجوم سابق، حيث تتعرض لهجوم كثيف من إيران منذ ساعات.

وأطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل حتى حيفا في أعقاب عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عشرات الصواريخ الإيرانية ذات القدرات العالية أطلقت فجر اليوم الثلاثاء على مواقع إسرائيلية.

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