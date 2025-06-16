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الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من القرارات المكملة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام المالي 2024/2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتركيز على محور التحول الرقمي والميكنة في مختلف المشاريع.

الإنجازات في مجال الميكنة والتحول الرقمي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، حققت عددًا من الإنجازات في مجال الميكنة والتحول الرقمي، حيث تم إجراء 13 مليون عملية حجز إلكتروني لـ 250 عيادة، لافتًا إلى أنه جاري ميكنة 120 عيادة أخرى وتوفير الأجهزة اللازمة لها.

وقال «عبدالغفار» إنه تم ميكنة 160 أرشيف عيادة، وجاري ميكنة 247 آخرى، وتوفير الأجهزة اللازمة، مضيفًا أنه تم تنفيذ ميكنة المخازن الطبية التابعة للهيئة والبالغ عددها 239 مخزن، وميكنة اللجان التخصصية، ومن بينها لجان الدم، ولجان هرمون النمو، ولجان القلب، ولجان القوقعة، إضافةً إلى الانتهاء من الربط وتنفيذ Pacs system بالمستشفيات.

إضافة التطبيق الخاص بمستشفى العاصمة الإدارية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم إضافة التطبيق الخاص بمستشفى العاصمة الإدارية، على الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وتم اتخاذ إجراءات البدء في تفعيل خدمات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى العمل على إعداد دراسات تستهدف تجهيز البنية التحتية المعلوماتية لعدد من المستشفيات التابعة للهيئة، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الذكاء الاصطناعي مع الشبكة الوطنية الموحدة.

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وأكد الدكتور أحمد مصطفى، التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة للتطوير، بوصفها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة وزارة الصحة والسكان، مشددًا على أن الهيئة تمضي في تنفيذ محاور العمل المقررة، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

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