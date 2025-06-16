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الصحة: إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص في الإسكندرية وأسوان وأسيوط

إغلاق المراكز المخالفة،
إغلاق المراكز المخالفة، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط.

حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.

وتابع "عبدالغفار"، أنه تم غلق ٨ مراكز بمحافظة الإسكندرية وهي مركزين لكل من "باب الريان، وشفاء الريان، واليقين، وبداية جديدة"، لافتا إلى غلق مركز الزهراء لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان، ومركز عصام سمير يني بمحافظة أسيوط.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.

كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت لاشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الإدمان.

استمرار حملات الرقابة على المنشآت الصحية

وأضاف "زكي"، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

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وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة.

كما تدعو المواطنين إلى عدم التوجه لأي مراكز لعلاج الإدمان إلا بعد التأكد من التراخيص حفاظًا علي صحة وسلامة المرضى.

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الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصحة النفسية المجلس القومى للصحة النفسية هشام زكي علاج الإدمان محافظات الإسكندرية لوزارة الصحة والسكان مكافحة المخدرات وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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