راموس: ريال مدريد دائما المرشح الأوفر حظا في البطولات الكبرى

أكد الإسباني سيرجيو راموس، قائد مونتيري المكسيكي، جاهزيته لقيادة فريقه في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن نادي ريال مدريد يبقى المرشح الأقوى للفوز باللقب بفضل تاريخه ومستوى لاعبيه.

وقال راموس في مؤتمر صحفي عُقد قبل مباراة مونتيري الافتتاحية ضد إنتر ميلان في المجموعة الخامسة: "ريال مدريد دائمًا المرشح الأوفر حظًّا في البطولات الكبرى، فهو الأفضل في العالم بفضل مستوى النادي، واللاعبين، والعقلية الراسخة منذ سنوات طويلة".

وأشار راموس إلى التغييرات التي شهدها ريال مدريد هذا الموسم، حيث أدى غياب الألقاب الكبيرة إلى إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي وتعيين تشابي ألونسو، زميله السابق، خلفًا له.



وعلق قائد الميرينجي السابق: "وصول تشابي سيكون تعزيزًا مثيرًا للاهتمام. لقد فاز بكل شيء كلاعب ويعرف كيفية عمل النادي، وأعتقد أنه قادر على مساعدة الفريق كثيرًا في هذه المرحلة الجديدة".

وعن مشاركته في مونديال الأندية، أعرب راموس (39 عامًا) عن حماسه للعودة إلى المنافسات الدولية الكبرى، قائلًا: "لا تعرف أبدًا متى قد تكون آخر مرة تلعب فيها بطولة بهذا الحجم. على الرغم من فوزي بالعديد من الألقاب، إلا أن هذه البطولة جديدة بالنسبة لي، وهي حافز إضافي لتقديم أفضل ما لدي".

وأكد المدافع المخضرم، الذي غاب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة عضلية، جاهزيته البدنية لمواجهة إنتر ميلان، الذي وصفه بأنه منافس قوي بعد وصوله وصيفًا في دوري أبطال أوروبا مرتين خلال آخر ثلاثة مواسم.

وقال: "نحترم إنتر كثيرًا، فهم يمتلكون أسماء كبيرة ويُعتبرون مرشحين بارزين، لكنها فرصة رائعة لنا. حتى لو لم يكن فريقنا معروفًا بأسماء لامعة، فلدينا مواهب كبيرة، وسنلعب ندًا لند مع أي منافس ونبذل كل جهدنا".

واختتم راموس تصريحاته بالتأكيد على شغفه بالمنافسات الكبرى: “نحن اللاعبون المخضرمون نعشق اللعب في البطولات الكبيرة، وهذه فرصة للاستمتاع بكرة القدم وتحقيق شيء مميز”.

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