الأرجنتيني فاكوندو تيلو حكما لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي بمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، عن تعيين الأرجنتيني فاكوندو تيلو، لإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام الهلال السعودي، والمقررة يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتُقام مباراة الريال ضد الهلال على ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي الأمريكية.

طاقم حكام مباراة الهلال السعودي وريال مدريد

وسيقود تيلو، الذي يحمل الشارة الدولية منذ عام 2019، طاقمًا تحكيميًا أرجنتينيًا يضم كلًا من خوان بابلو بيلاتي وجابرييل تشادي كحكمين مساعدين، بينما سيكون المكسيكي سيزار راموس حكمًا رابعًا.

يذكر أن الهلال يلعب في المجموعة الثامنة للمونديال التي تضم أيضا باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

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