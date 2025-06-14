راموس يقود مونتيري أمام إنتر ميلان في مونديال الأندية

يستعد مونتيري المكسيكي الذي يضم بين صفوفه الإسباني سيرجيو راموس لمواجهة إنتر ميلان في افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية 2025 في المباراة العاشرة للنجم الإسباني.

ولعب المدافع الإسباني البالغ من العمر 39 عامًا، 9 مباريات حتى الآن مع فريقه مونتيري خلال هذا الموسم 2024 /2025 بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ويتواجد فريق مونتيري المكسيكي في المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية، رفقة كل من إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني بالإضافة إلى أوراوا ريد دايموندز الياباني.

موعد مباراة مونتيري ضد إنتر ميلان

وتنطلق مباراة مونتيري أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، علي ملعب ملعب روز بول في باسادينا، كاليفورنيا في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكشف دومينيك تورنت المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، موقف سيرجيو راموس النهائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعدما تعرض المدافع الإسباني سيرجيو راموس إلى إصابة عضلية في فخذه الأيمن مع فريقه مونتيري ضد ليون، يوم 21 أبريل الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المكسيكي.

موقف راموس من كأس العالم للأندية 2025

وقال دومينيك تورنت المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي في تصريحات صحفية:”كان علينا التعامل بحذر مع راموس لأنه كان عائدًا من إصابة خطيرة، ولم يتمكن من خوض المباراة الأخيرة في المرحلة النهائية ضد تولوكا، لكنه الآن جاهز تمامًا للمباراة المقبلة”.

وأضاف مدرب مونتيري:”راموس قائد داخل الملعب، وهذا أمر واضح يفرض الاحترام، ويدفع زملاءه، وأراه يتحسن يومًا بعد يوم، في بداية التدريبات كنا نُعيده تدريجيًا، لكنه أراد الدخول بكل قوته، ونحن كنا حذرين حتى لا نخسره مجددًا، لذلك أجرينا له فحوصات طبية شاملة”.

وأتم:” بالنسبة إلى اللاعب كاناليس يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في خطتنا، إنه لاعب يمكنه التسجيل، صناعة الأهداف، والتحكم في إيقاع المباراة وعلينا إيجاد الموقع المثالي له على أرضية الملعب”.

وانضم راموس إلى صفوف نادي مونتيري المكسيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعام 2025 في صفقة انتقال حر، قادمًا من نظيره فريق إشبيلية الإسباني.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية كاملة عبر منصة DAZN، مع نقل مباريات الأهلي المصري والهلال السعودي على قنوات MBC MASR وMBC Action.

وشهدت اختيارات كيفو مدرب إنتر ميلان الجديد تواجد الوافدين الجدد البرازيلي لويس هنريكي القادم من مارسيليا، والكرواتي توماس سوسيتش المنضم من دينامو زغرب، وإلى جانبهما، يتواجد عدد من اللاعبين الشباب مع العائدين من الإعارة مثل سيباستيانو وبيو إسبوزيتو وفالنتين كاربوني وتوماس بالاسيوس.

قائمة إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

سومير، دومفريس، دي فري، زيلينسكي، سوسيتش، تورام، لاوتارو، هنريكي، دي جينارو، جوسيب مارتينيز، أتشيربي، فراتسي، تشالهانوجلو، أصلاني، ميخيتريان، باريلا، بافارد، أوجوستو، بيسيك، ديماركو، كاليجاريس، بالاسيوس، كاربوني، ري تشيكوني، دي بييري، بيرينبروج، كوتشي، زاليفسكي، سيباستيانو إسبوزيتو، بيو إسبوزيتو، باستوني، طارمي.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق منتصف يونيو وتستمر حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وتم تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، لتبدأ بعدها مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة أندية قوية مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى 5 أندية عربية تمثل قارات أفريقيا وآسيا، وهي العين الإماراتي والأهلي والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى:

بالميراس (البرازيل) -بورتو (البرتغال) -الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة).

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان (فرنسا) -أتلتيكو مدريد (إسبانيا) -بوتافوغو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة).

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ (ألمانيا) -أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) -بنفيكا (البرتغال) -بوكا جونيورز (الأرجنتين).

المجموعة الرابعة:

تشيلسي (إنجلترا) لوس أنغلوس إف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) - فلامنغو (البرازيل).

المجموعة الخامسة:

إنتر ميلان (إيطاليا) - أوراوا ريد دياموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) - ريفر بليت (الأرجنتين).

المجموعة السادسة:

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - بروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - فلومينينسي (البرازيل).

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد البيضاوي (المغرب) - العين (الإمارات)- يوفنتوس (إيطاليا).

المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) - ريد بول سالزبورغ (النمسا).

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