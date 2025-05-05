الإثنين 05 مايو 2025
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رياضة

بدون راموس، مونتيري يحجز مقعده في ربع نهائي الدوري المكسيكي

راموس
راموس

حقق مونتيري المكسيكي الفوز على بوماس أونام، بهدفين دون رد، ليكمل سلسلة المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري المكسيكي في مرحلته الختامية في غياب قائده سيرجيو راموس للاصابة.


وأحرز الأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي بالدقيقة 58 والكولومبي نيلسون ديوسا بالدقيقة 89،هدفي مونتيري، في ختام منافسات الملحق أمام بوماس أونام.

 

وشهدت مباراة مونتيري ضد بوماس أونام، التي أقيمت اليوم الإثنين، طرد لاعب الضيوف جورجي روبالكافا في الدقيقة 76 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل بوماس، اللقاء، بلاعب أقل في الملعب.

مونتيري يتأهل إلى ربع نهائي الدوري المكسيكي


وحجز مونتيري، مقعده في دور الثمانية، حيث سيواجه تولوكا، الذي أنهى الدور الأول من البطولة في صدارة الترتيب.

وتقام المواجهات بين الفرق المتنافسة عبر مباراتي ذهاب وإياب.

وتتضمن منافسات ربع النهائي، مواجهات أمريكا أمام باتشوكا، وكروز أزول أمام ليون، وتيجريس أونال أمام نيكاكسا.

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