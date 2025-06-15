رويترز: ترامب يعرقل خطة إسرائيلية لاغتيال مرشد إيران

أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

اغتيال خامنئي خيار مطروح

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئول إسرائيلي قوله إن المرشد الإيراني "ليس محظورا" من الاستهداف الإسرائيلي في إطار حملتها المكثفة على إيران.

وعن احتمال اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أكد المسئول الإسرائيلي، "ليس مستبعدًا".

وأضاف المسئول، ردا على سؤال من "وول ستريت جورنال" في مقابلة، أن إسرائيل لا تستبعد أي أهداف محتملة في إيران بما في ذلك المرشد علي خامنئي.

هجمات إسرائيل على إيران

وأوضح المسئول أن تصريحاته تشير إلى أن هجمات إسرائيل على إيران لا تستهدف برنامجها النووي فحسب، بل تهدف أيضا إلى إعاقة النظام الإيراني سياسيا وعسكريا.

وأشار المسئول إلى أن "الحرب لن تنتهي إلا إذا قامت إيران بتفكيك برنامجها النووي طوعا أو جعلت إسرائيل من إعادة بناء البرنامج أمرا مستحيلا".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد قال الجمعة، إن "القوات المسلحة الإيرانية ستجعل النظام في إسرائيل يعيش في حالة من البؤس"، مؤكدا أن طهران لن تتهاون في الرد على الضربات الإسرائيلية ضد بلاده.

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