كأس العالم للأندية، تشيلسي يتقدم على لوس أنجلوس بهدف في الشوط الأول

كأس العالم للأندية، انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي الإنجليزي أمام لوس أنجلوس الأمريكي، بتقدم البلوز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب مرسيدس بنز في الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدف التقدم لتشيلسي اللاعب بيدرو نيتو في الدقيقة 33 من اللقاء.

هدف تشيلسي جاء من تمريرة من نيكولاس جاكسون إلى نيتو الذي راوغ المدافع وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

شهد الربع ساعة الأولى من اللقاء سيطرة من لاعبي تشيلسي في وسط الملعب بدون أي خطورة على مرمى المنافس، وفي الدقيقة 18 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح تشيلسي عن طريق مادويكي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 23 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح تشيلسي عن طريق ريس جيمز لكنها ارتطمت بالدفاع.

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة لوس أنجلوس الأمريكي، وجاء كالتالي:

تشكيل تشيلسي أمام لوس أنجلوس

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - توسين - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - روميو لافيا - كول بالمر

خط الهجوم: بيدرو نيتو - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون

فريق لوس أنجلوس، فيتو

تشكيل لوس أنجلوس أمام تشيلسي

ودخل فريق لوس أنجلوس الأمريكي مباراته أمام تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إدي سيجورا - سيرجي بالنسيا - ريان هولينجشييد - آرون لونج.

خط الوسط: إيجور جيسوس - ماركو ديلجادو - تيموثي تيلمان.

خط الهجوم: جيريمي إبوبيس - ناثان أورداز - دينيس بوانجا.

الفريقان في موسم صفري بالدوري المحلي

ورغم تاريخهما الكبير، لم يكن الحظ حليف أي من الفريقين على مستوى البطولات المحلية مؤخرًا؛ فـتشيلسي أنهى موسم 2024-2025 في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل لوس أنجلوس إف سي المرتبة الخامسة في ترتيب المؤتمر الغربي بالدوري الأمريكي، بعد خروجه من نهائي المؤتمر في تصفيات كأس الدوري الأمريكي 2024.

لكن الأداء المحلي لن يكون ذا أهمية الآن، حيث تدخل الفرق البطولة العالمية بعقلية جديدة وطموحات مختلفة، في مجموعة قوية تضم أيضًا الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

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