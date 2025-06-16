العين الإماراتي يتخذ قرارا مفاجئا قبل مواجهة يوفنتوس بكأس العالم للأندية

قرر الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب نادي العين الإماراتي، إغلاق الحصة التدريبية المسائية التي تسبق مواجهة الفريق المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي بـ48 ساعة، والمقررة على ملعب إبيسكوبال، في كأس العالم للأندية.

وجاء القرار في إطار رفع مستويات التركيز الفني والتكتيكي، والدخول الفعلي في أجواء كأس العالم للأندية 2025، والتي يستهل العين الإماراتي مشواره فيها بلقاء قوي ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

فرض السرية على مران العين الإماراتي قبل مواجهة يوفنتوس

وأكد إيفيتش، على ضرورة إقامة التدريب خلف الأبواب المغلقة، بهدف العمل على التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالخطة والتشكيل، بعيدا عن أعين الإعلام، ورغبة من الجهاز الفني في التحضير بتركيز كامل وبأقصى درجات الجدية.

يذكر أن لوائح البطولة، وفقا لتوجيهات الفيفا، تقتصر على تخصيص حصة تعرف على الأجواء في ملعب المباراة الرسمي.

بينما تقام جميع الحصص التدريبية الفعلية على ملاعب التدريب المعتمدة، حيث يتدرب العين على ملعب إبيسكوبال.

وتتسم الأجواء داخل المجموعة بروح عالية من الانضباط والحماس، وسط التزام كبير من اللاعبين، سواء من أصحاب الخبرة أو الأسماء الشابة، الذين يعيشون جميعا حالة من الجاهزية الفنية والبدنية، استعدادا لتقديم أداء مشرف يليق باسم النادي ومكانته القارية.

وتعد هذه الخطوة من المدرب إيفيتش، جزءا من خطة مدروسة تهدف إلى التعامل بواقعية وحزم مع مباراة الجولة الأولى، لما تمثله من أهمية نفسية ومعنوية في مشوار الفريق بالبطولة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق حصته التدريبية الأخيرة المفتوحة أمام وسائل الإعلام غدا الثلاثاء، وفق البروتوكول الإعلامي المعتمد من "فيفا".

ويدخل بعدها في المرحلة النهائية من الاستعداد البدني والنفسي للمواجهة التي ستقام مساء بعد غد الأربعاء.

برنامج العين الإماراتي غدا قبل مباراة يوفنتوس

في الوقت الذي اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، البرنامج الإعلامي الرسمي للعين المقرر له غدا الثلاثاء، وذلك ضمن الترتيبات الإعلامية المصاحبة لمباريات كأس العالم للأندية.

وتنطلق فعاليات اليوم الإعلامي بزيارة ميدانية لملعب أودي فيلد الذي سيشهد مباراة العين ويوفنتوس، ضمن جولة التعرف على الأجواء وأرضية الملعب.

وبعد ذلك مغادرة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، لإجراء مقابلات مع الجهات الحاصلة على الحقوق، على أن يعقد المؤتمر الصحفي الرسمي بحضور المدرب فقط، وفقا للتوجيهات التنظيمية من الفيفا، في قاعة المؤتمرات بملعب المباراة.

وتتواصل بعدها الفعاليات في مركز تدريب الفريق بإبيسكوبال، بإجراء حوارات مع لاعبي العين، خالد عيسى، إليخاندرو كاكو، وسفيان رحيمي.

كما يشهد البرنامج فتح أول 15 دقيقة من الحصة التدريبية المسائية أمام وسائل الإعلام، في ختام التغطية الإعلامية بشكل رسمي للعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.