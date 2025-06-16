مسلسل آسر الحلقة 53، آسر في صدمة من الخال وحياة تحكي لوالد مجد اعترافا خطيرا

شهدت مسلسل آسر الحلقة 53 تطوّرًا دراميًّا حاسمًا، حين اجتمع كل من آسر، وراغب، وعزت، وقرروا التوجه برفقة الكاتبة “لونا" إلى منزل “السايس”، الرجل الذي كان على علاقة قديمة بالخال ثم خانه.

ورغم تحذير “الخال” لآسر من الإقدام على هذه الخطوة، أصر آسر على المضي قدمًا، وتركوا الكاتبة في السيارة بينما دخل آسر إلى منزل السايس مع رفاقه.

وهناك، دار حوار حاد بين الثلاثي والسايس، كشف فيه الأخير مفاجآت صادمة، كان من أبرزها أن الخال هو من اختار مجد، الذي هو في الحقيقة آسر، عبر وساطة السايس، لأغراض خفية، وتتوالى الصدمات على آسر حين يعلم أن الخال سبق أن قتل أبناءه الثلاثة، وأن له ابنًا رابعًا يُخفيه عن الجميع يُدعى “جود”.

هذه الحقائق تُلقي بظلالها على آسر، فيغادر المكان مذهولًا، بينما يكتشف الجميع أن الكاتبة لونا قد فرت من السيارة، ويتصل الخال بعزت، ويطلب منه مواجهته مباشرة إن أراد معرفة أي شيء عنه، مؤكدًا أنه في طريقه إلى “الصالة”. ويتولى راغب استدراج الخال إلى الحديث، ملوحا له بأن عزت على وشك الوصول إلى مكان “جود”، الابن الذي يُخفيه الخال عن الأنظار.

يفقد الخال أعصابه، ويهرب من المكان مسرعًا دون أن يلتفت لآسر، الذي وقفت في عينيه أسئلة كثيرة لم تجد جوابًا.

وفي سياق موازٍ، يرفض والد مجد تناول الأدوية أو الخضوع للعملية الجراحية التي يحتاجها، رغم خطورة وضعه، وتحاول مريم دفع آسر بالتدخل لإنقاذ أمين، لكنها تفشل في الوصول إليه، فتتوجه إلى حياة، التي تنجح في التحدّث إلى أمين (والد مجد).

تواجهه حياة بالحقيقة، وتخبره بأنه لم يكن حريصًا على زيارة ابنه حين كان في السجن، ولم يسع لرؤيته، وتضيف أن هناك أمانة تركها له مجد، وهي ابنه “جاد”، ابن مجد، وأن عليه أن يُحسن رعاية هذه الأمانة، وألا يفرط فيه كما سبق وفرط في والده، وهو اعتراف خطير سيغير كثيرا في الأحداث القادمة.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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