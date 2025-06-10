راغب في مسلسل آسر، معلومات لا تعرفها عن خالد القيش

تألق الفنان السوري خالد القيش في مسلسل آسر من خلال تجسيده شخصية راغب الملاح، وهي شخصية سامة ومعقدة نفسيًا، تسيطر عليها الأنانية والاستغلال، حتى أنه لم يتورع عن خيانة صديقه الأقرب مجد، وخطف حبيبته والزج به في السجن لتحقيق مصالحه الشخصية.

هذا الأداء اللافت في “آسر” أعاد تسليط الضوء على القيش كممثل بارع، حيث نجح القيش في تقديم شخصية تجمع بين الجاذبية والانتهازية، ويستخدم علاقاته ومكره لتحقيق أهدافه دون اعتبار لأي قيم أو مشاعر، وتألقه دفع الجمهور للبحث عن كل ما يتعلق به.

من هو راغب في مسلسل آسر؟

ولد خالد القيش في 1977 في مدينة الجولان بسوريا، وبدأ رحلته مع الفن بعد التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، حيث تخرج عام 2004، وانتسب إلى نقابة الفنانين في نفس العام.

كانت انطلاقته الفنية من مسلسل “ذكريات الزمن القادم” عام 2003، حيث قدم شخصية أبو يوسف، قبل أن يشارك في أعمال بارزة مثل التغريبة الفلسطينية، ملوك الطوائف، غزلان في غابة الذئاب، زمن الخوف، ليس سرابًا، الظاهر بيبرس، أهل الغرام، سكر وسط، عمر. والمسلسل المصري رسالة الإمام حيث قدم شخصية أبي بشر.

كما تألق القيش على خشبة المسرح، حيث شارك القيش في أعمال مهمة أبرزها الدبلوماسيون مع الفنان غسان مسعود، سيدي الجنرال مع أيمن زيدان، عمر بن عبد العزيز مع طلال نصر الدين، كما نال جائزة في مهرجان قرطاج عن مسرحية “تيامو” من إخراج رغدة شعراني، والتي نالت استحسانًا نقديًا كبيرًا في تونس.

وفي السينما، شارك في أفلام مثل الهوية، وباب الشمس للمخرج غسان شميط، والمخرج يسري نصر الله.

رحلة خالد القيش مع الدبلجة

ويُعد القيش من أبرز الأصوات في دبلجة المسلسلات التركية إلى العربية، وأشهر الشخصيات التي قدمها هي السلطان سليمان القانوني في حريم السلطان، وعمر في العشق الأسود، ودور كريم في المسلسل التركي فاطمة.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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