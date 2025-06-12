مسلسل آسر الحلقة 50، راغب يورط آسر للانتقام من حياة

دارت أحداث الحلقة 50 من مسلسل آسر حول عزت الذي يذهب إلى منزل جابر، وأثناء تفقده لبعض الصور، يعثر على صورة تجمع بين جابر ومجد، مما يصيبه بالصدمة.

يعترف له جابر بأنه لا يعرف فقط “الخال”، بل يعرف مجد أيضًا، وأنه كان قد جاء إليه في السابق بهدف الانتقام لمجد، لكنه لم يستطع تنفيذ ذلك، وصوب كليهما المسدس تجاه بعضهما ولكنهما ترددا في إيذاء بعضهما البعض وفشلا في التنفيذ.

ويتبادل عزت وجابر اعترافات مؤثرة، ويطلب عزت من جابر التحدث معه عن مجد، ثم يقرر عزت الذهاب إلى ناي، وينجح الحوار بينهما في تقريب المسافات، ويبدأ بينهما تقارب واضح يقودهما إلى صداقة ناشئة.

يُرافق عزت حبيبته ناي إلى المستشفى حيث كانت فتاة قريبة لها تخضع لعملية خطيرة، ويقف إلى جانبها دعمًا ومساندة.

أما راغب، فيغادر منزل حياة ويتوجه إلى آسر، ويقنعه بأنه قرر المجيء بعدما استحالت العِشرة بينه وبين حياة، بينما في الحقيقة كان راغب يشك في نوايا آسر، فيواجهه بشكوكه ويشهر السلاح في وجهه، ليرد عليه آسر بأنه لا علاقة له بحياة، وأنه إن أراد الاقتراب منها لفعل ذلك بسهولة، دون الحاجة إلى المواربة.

يبدو راغب مقتنعا بحديث آسر فيذهب إلى وجهة أخرى، ويذهب آسر لمرافقته، وتتوجه الأحداث إلى مطعم حيث يكون هناك شخص تصادف وجوده صدفة في أحد الأيام مع حياة وتحدث معها فيلتقط راغب صورة لهما كما تزامن وجود هذا الشخص على متن الطائرة التي كانت ستقل حياة من لبنان إلى روما وكان موجودا ايضا بالمزاد فيقنع راغب أنهم الشخص المنشود الذي تخونه حياة معه.

يقوم راغب بتقييد آسر إلى طاولة المطعم لمنعه من التدخل، ثم يأخذ الرجل المشكوك فيه إلى منزل آسر في السر.

يستنجد آسر بفيصل، الذي يأتي ويحرره من قيوده، فيسارع آسر بالذهاب إلى منزله، ليجد راغب على وشك قتل ذلك الشخص الذي يظن انه على علاقة بزوجته حياة.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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