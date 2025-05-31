ناي في مسلسل آسر، من هي الفنانة زينة مكي؟

تألقت الفنانة اللبنانية زينة مكي من خلال شخصية “ناي” في المسلسل الدرامي “آسر”، حيث تقدم أداءً لافتًا يجسد أبعاد الشخصية وتعقيداتها النفسية.

وتُعد زينة من أبرز الوجوه الشابة في الساحة الفنية اللبنانية والعربية، حيث شاركت في أكثر من عشرة أفلام قصيرة، إلى جانب أعمال درامية وسينمائية أثبتت فيها قدراتها التمثيلية والإخراجية على حد سواء.

من هي زينة مكي؟

زينة مكي، التي وُلدت في 4 أبريل 1990، درست كتابة السيناريو والإخراج في جامعة سيدة اللويزة، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2013 من خلال فيلم “حبة لولو”، وفي العام نفسه، أخرجت فيلم “وينن”، الذي يعد تجربتها الوحيدة في مجال الإخراج السينمائي،.

وبعدها انطلقت في عالم التمثيل وشاركت في مسلسلات وافلام عديدة ومن أبرز أعمالها الأخرى النار بالنار ومسلسل براندو الشرق وفيلم الهيبة ومسلسل صالون زهرة بجزئيه، ومسلسل شتي يا بيروت وغيرها من الأعمال الناجحة، وفي عام 2024 شاركت في المسلسل الخليجي فعل ماضي وكانت هذه هي المشاركة الاولى لها في عالم الدراما الخليجية.

وكانت مكي قد نالت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير عن فيلمها “انحنى دون أن ينكسر” ضمن فعاليات مهرجان موناكو السينمائي لعام 2012.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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